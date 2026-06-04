Spint Roma per Greenwood, cartellino e ingaggio: tutte le cifre dell’affare

Il club giallorosso non molla l’attaccante inglese e vuole sferrare un assalto totale

Dopo Luis Diaz, Lamine Yamal e Michael Olise, c’è Mason Greenwood tra le ali più decisive nei cinque maggiori campionati europei. A caccia già da mesi di gol e assist sulla fascia, Gian Piero Gasperini ha scelto lui come primo obiettivo in attacco e la cosa non stupisce affatto.

Ventisei gol e undici assist, è questo il biglietto da visita dell’attaccante inglese che verrà venduto dal Marsiglia vista la necessità di fare cassa entro il 30 giugno. Visto il balzello del 40% da versare nelle casse del Manchester United, il club francese parte da una valutazione molto alta che, tuttavia, non ha spaventato la Roma.

E così, secondo La Gazzetta dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a sferrare il primo assalto con un’offerta da 40 milioni di euro con bonus. Nonostante la distanza di almeno 10 milioni dalla richiesta marsigliese, a Trigoria sperano di poter contare sul gradimento totale del calciatore.

Dopo la conquista della Champions League, Greenwood ha dato ambia disponibilità alla Roma che ha messo sul piatto della bilancia un ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno. Da tenere a bada c’è la concorrenza del Fenerbahçe che potrebe spingersi addirittura oltre per quanto riguarda l’ingaggio.