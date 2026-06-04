Va al Milan coi soldi di Leao: bye bye Roma

Il club rossonero sta già cercando un sostituto dell’attaccante portoghese, destinato all’addio

Le sue dichiarazioni sulla voglia di salutare il Milan in estate hanno creato un ulteriore incolmabile solco tra Rafa Leao e i tifosi rossoneri. Reduce da una delle peggiori stagioni in maglia milanista, se non la peggiore anche dal punto di vista degli infortuni, il numero 10 del Diavolo viene valutato 50 milioni di euro e ha qualche richiesta in Premier League e Turchia.

Preso atto di un rapporto ormai giunto ai titoli di coda la proprietà ha deciso di dare il via libera alla cessione, anche senza aspettare il parere del nuovo allenatore e del prossimo direttore sportivo.

Arsenal, Aston Villa, Manchestster United, Newcastle, Tottenham, Fenerbahçe e Galatasaray sono solo alcune delle squadre accostate all’ex Lille che verrà sostituito con un profilo simile, ma forse meno costoso. In queste ore si è parlato tanto di Laurientè, ma le indiscrezioni britanniche parlano di un ritorno di fiamma che può dar fastidio alla Roma.

Secondo teamtalk, infatti, il Milan sarebbe nuovamente sulle tracce Crysencio Summerville e potrebbe valutare un’offerta vicina ai 40 milioni di euro richiesti dal West Ham. Da tempi non sospetti sul taccuino di Gian Piero Gasperini, l’esterno olandese lascerà sicuramente Londra dopo la retrocessione degli Hammers e piace anche a Spurs e Villans.