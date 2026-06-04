Calciomercato Inter e Roma, la Juve chiude i giochi

Le schermaglie tra giallorossi e nerazzurri possono portare al guizzo bianconero

Deve ancora entrare nel vivo il calciomercato estivo delle big italiane, anche se indiscrezioni e trattative ufficiali non stanno certo mancando. In attesa di ufficializzare il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, il club giallorosso sta lavorando sul fronte rinnovi, sulle cessioni, ma anche sul reclutamento dei nuovi rinforzi da regalare a Gian Piero Gasperini, soprattutto in attacco.

Il grande obiettivo dei capitolini è Mason Greenwood e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta ufficiale al Marsiglia. Viste le elevate pretese del Marsiglia, a Trigoria continuano a vagliare anche le piste alternative, evitando così il rischio di farsi cogliere impreparati o di rimanere nuovamente incagliati in pericolose lungaggini.

Uno dei nomi accostati la scorsa stagione ai giallorossi è quello di Leandro Trossard. In uscita dall’Arsenal, l’esterno belga negli ultimi giorni secondo Ekrem Konur è tornato di moda in Italia, ma soprattutto in ottica Inter e Juventus.