DAZN nell’occhio del ciclone: arriva il comunicato ufficiale

DAZN, ancora problemi riscontrati dagli utenti: arriva il comunicato ufficiale. Ecco cosa sta succedendo: gli ultimi dettagli.

Dopo i problemi di autenticazione che numerosi utenti avevano rivelato in occasione del debutto in Serie A di Milan ed Atalanta, anche in occasione di Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese i social hanno prontamente fatto da cassa di risonanza delle lamentale di tifosi imbufaliti per il mancato accesso a DAZN.

Diversi utenti non riescono ad autenticarsi, “sballottati” al momento di inserire le proprie credenziali. Il messaggio “Spiacenti, stiamo riscontrando dei problemi: si invita a riprovare più tardi” sta facendo immediatamente il giro del web. Situazione ancora tutta da sbrogliare, a cui DAZN ha provato a “rispondere” con una nota ufficiale diramata sui propri profili social. Ecco il contenuto: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente. Team DAZN.”

Resta tutto da decifrare il motivo per il quale si riscontrato siffatti problemi, e quale fattore possa esserne considerata la causa. Sicuramente non un bel biglietto da visita: polemiche e critiche stanno serpeggiando in maniera fisiologica sul web, con utenti furiosi per questo genere di situazione, nella quale sono sostanzialmente impossibilitati ad usufruire del proprio prodotto in modo autonomo. Vi forniremo maggiori ragguagli nel caso in cui trapelassero ulteriori novità.