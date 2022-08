Salernitana-Roma, formazioni ufficiali: sorpresa Mourinho che lo manda in campo dal primo minuto

La prima di campionato ha sempre un sapore particolare. Soprattutto per la Roma di questa stagione, chiamata sicuramente a fare meglio dello scorso anno. Mourinho ieri in conferenza stampa non ha dato nessuna indicazione sull’undici che ha ufficialmente deciso di mandare in campo ed ha tolto pressione alla sua squadra, dicendo che sono le altre quelle candidate a vincere lo scudetto.

Sicuramente i giallorossi quest’anno come obiettivo hanno anche quello di puntare ad un piazzamento Champions League. Il mercato ha regalato gente come Matic, come Dybala e come Wijnaldum, che hanno sposato il progetto giallorosso e sono arrivati a parametro zero.

Salernitana-Roma, le scelte dello Special One

E c’è la sorpresa, subito, alla prma giornata: non gioca Zalewski, che da tutti era indicato come il titolare, ma Spinazzola sarà in campo dal primo minuto. Per il resto scelte confermate con Rui Patricio tra i pali, Mancini, Smalling e Ibanez dietro, Karsdorp da un lato e come detto Leo dall’altro, non c’è nemmeno Matic in campo, ma Pellegrini e Cristante. In attacco, alle spalle di Abraham la coppia formata da Zaniolo e Dybala.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio: Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.