Salernitana-Roma, probabili formazioni e dove vederla in Tv e in streaming

Inizia la nuova stagione per la Roma che affronta la Salernitana nella prima giornata di campionato: le probabili formazioni e dove vederla

La Roma è pronta a scendere in campo per l’esordio in campionato contro la Salernitana. Il match andrà in scena oggi alle 20:45 allo Stadio Arechi di Salerno. Come sempre i tifosi della Roma anche in trasferta hanno deciso di non far mancare il loro supporto ai giocatori giallorossi mandando sold out in poco tempo il settore ospiti dello stadio.

Non sarà certamente una partita semplice per la squadra di Mourinho, che si ritroverà di fronte un avversario molto cambiato e con nuovi innesti importanti. Dal suo canto però anche la Roma avrà molti volti nuovi e importanti come Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Una squadra rinforzata quella giallorossa che ora dovrà mostrare sul campo i miglioramenti. La partita sarà visibile su Dazn, così come tutti match del campionato di Serie A.

Salernitana-Roma, le probabili formazioni

Servirà la massima concentrazione alla Roma per portare a casa i primi tre punti della stagione contro la Salernitana. José Mourinho questa sera, secondo il Corriere dello Sport, sceglierà la difesa titolare con i tre centrali Smalling, Ibanez e Mancini. Sulle corsie esterne agiranno Karsdorp e Zalewski, con a centrocampo Matic e Pellegrini. Tutti aspettano poi l’attacco composto da Dybala, Zaniolo e Abraham. Appuntamento questa sera alle 20:45 per dare il via al nuovo campionato giallorosso. Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Coulibaly, Villhena, Kastanos, Mazzocchi; Ribery, Botheim.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham