Serie A, ultim’ora ufficiale: salta la Roma per via di un’espulsione beccata alla fine del primo tempo

Alla prossima giornata ci sarà Roma-Cremonese, e la squadra di Alvini, che sta perdendo a Firenze, non potrà contare sulle prestazioni di Escalante, che s’è beccato il cartellino rosso sul finire del primo tempo. Uno degli elementi più esperti della squadra lombarda che ha conquistato la promozione in Serie A e che ha cambiato tecnico. Un avvio decisamente da dimenticare.

Con l’uomo in più infatti la Fiorentina dovrebbe avere un poco più di vita facile nella ripresa. E La Cremonese un poco più di difficoltà per riuscire a rientrare in partita. Ed Escalante non ci sarà nemmeno nel prossimo weekend.