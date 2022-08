Calciomercato Roma, attesa Belotti: svolta in 48 ore

La Roma aspetta Andrea Belotti e lui aspetta i giallorossi. Prossime 48 ore decisive per il futuro del ‘Gallo’: la palla passa a Shomurodov

Un solo gol per la Roma è bastato a Salerno per portare a casa i primi tre punti della nuova stagione. Le occasioni create sono state molte, ma quando Abraham è uscito dal campo per fare posto a Matic, così da rendere la Roma meno sbilanciata in avanti, in molti dopo un po’ saranno chiesti se sarebbe servito poi l’ingresso di un vice Abraham, come per esempio Andrea Belotti.

Il ‘Gallo’ continua a essere il desiderio del popolo romanista, ma anche di Mourinho e Pinto, per migliorare il reparto offensivo. Tutto dipenderà da Eldor Shomurodov e la trattativa con il Bologna che riparte oggi. Le prossime 48 ore saranno decisive per il futuro dei bomber.

Calciomercato Roma, 48 ore decisive per Belotti e Shomurodov: dalla trattativa col Bologna alla tentazione Nizza

Oggi, domani, massimo mercoledì, poi dovrà arrivare la svolta nel futuro di Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino di certo non si aspettava di arrivare al termine della prima giornata di campionato ancora senza squadra. Per questo motivo vanno accelerati i tempi. Anche perché c’è una condizione fisica da recuperare e le partite di campionato saranno ravvicinate e lui non vuole più perdere tempo. Mentre sullo sfondo rimane la tentazione Nizza, mentre il no al Galatasaray è già arrivato.

La Roma continua a essere in pole position, ma prima va sbloccata l’uscita di Shomurodov. Secondo quanto riportato da ‘Il Romanista’, nelle prossime 48 ore si deciderà tutto. Col Bologna tra oggi e domani si cercherà di raggiungere l’intesa per il trasferimento di Shomurodov in prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizioni diventerà obbligo. Una volta raggiunta l’intesa arriverà la chiamata decisiva a Belotti per farlo arrivare alla corte di Mourinho. Tutto passa dalle prossime 48 ore, dove si deciderà se Mourinho avrà il ‘Gallo’ come vice Abraham, o se sarà Shomurodov a rimanere al servizio del portoghese.