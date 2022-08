Calciomercato Roma, colpo di scena Belotti: la svolta è arrivata

Calciomercato Roma, importanti aggiornamenti sul fronte Belotti: l’incastro che spiana la strada ai giallorossi.

Le scelte di José Mourinho non sono mai casuali: e così, la decisione dello Special One di non affidarsi nella ripresa né a Shomurodov né a Felix-Afena Gyan nonostante l’evidente stanchezza del tridente offensivo è parso molto più di una semplice coincidenza.

Non è un caso che eventuali cessioni nel reparto offensivo spalancherebbero le porte ad un acquisto del “Gallo” Belotti, con il quale da tempo la Roma ha raggiunto un accordo di massima. Negli ultimi giorni l’ex capitano del Torino ha ricevuto diverse offerte dalla Turchia e dalla Ligue 1, ma ha preferito aspettare, con la speranza che possa materializzarsi a stretto giro di posta l’effetto domino vincente. Mou ha ricoperto un ruolo tutt’altro che indifferente nel convincere l’attaccante a sposare il progetto giallorosso: tuttavia, il futuro di Belotti è strettamente collegato a quello di Shomurodov, per il quale sarebbe stato fissato un incontro con il Bologna nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, Belotti sbloccato: ecco i dettagli

La situazione si staglia sul filo del rasoio, ed ogni dettaglio potrebbe essere quello giusto per sancire l’intesa definitiva tra le parti. Il sì di Belotti alla Roma è convinto, e nelle ultime ore qualcosa in tal senso sembrerebbe essersi sbloccato, stando a quanto riferito sui propri profili social dallo speaker di Teleradiostereo, Guglielmo Timpano, secondo cui ci sarebbe stata una svolta nell’operazione. Ricordiamo che l’attaccante italiano è attualmente svincolato, non avendo accettato la proposta messa sul piatto dal Torino, che pure aveva provato ad ingolosire il bomber con un’offerta importante per i parametri granata. Belotti sta aspettando la Roma, e i giallorossi hanno scelto il “Gallo” per rimpolpare l’attacco: la grande pazienza mostrata da tutte le parti in causa starebbe portando l’operazione sui binari giusti.