Calciomercato Roma, Pinto in prima fila: ostacolo Diawara

La Roma continua ad avere nel mirino un giocatore in Serie A, con Pinto in prima fila per prenderlo: l’ostacolo è Diawara

Il campionato è iniziato bene per la Roma, che ha vinto nella prima giornata contro la Salernitana per 0-1, in una partita ostica e difficile sotto tanti punti di vista. La nuova rosa di Mourinho ha risposto bene, sprecando un po’ troppe occasioni ma non mettendo mai di fatto in pericolo il risultato. Nel frattempo c’è sempre la finestra di calciomercato estiva aperta e Tiago Pinto è al lavoro su due fronti.

Il primo è quello in cui cercherà di portare gli ultimi rinforzi a José Mourinho, sfruttando anche le occasioni che si creeranno. Il secondo è quello delle cessioni, dove serviranno gli addii di diversi esuberi. Proprio quest’ultimo sembrerebbe essere l’ostacolo che blocca la Roma dall’accelerare per un altro obiettivo. Deve uscire Diawara per fargli posto.

Calciomercato, Roma in prima fila per Lukic: serve prima l’addio di Diawara

In casa Torino bisogna cercare di fermare il terremoto Lukic. Pochi giorni fa si è creata una spaccatura tra il giocatore e la società che non sarà così semplice da risanare, a causa di un mancato rinnovo di contratto con conseguente adeguamento dell’ingaggio.

Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’ in prima fila per il centrocampista del Torino ci sarebbe la Roma, che però sarebbe bloccata da un ostacolo non semplice da superare, ovvero l’addio di Amadou Diawara. Il centrocampista ex Napoli è ormai fuori dal progetto giallorosso da molto tempo, ma Tiago Pinto non riesce a trovargli una nuova sistemazione. Infatti ogni offerta pervenuta è stata poi rifiutata dal calciatore, che rimane così sulle spalle del bilancio della Roma. Senza l’uscita di Diawara provare a prendere Lukic sarà impossibile, viste anche le richieste di Cairo non basse. Dunque il centrocampista guineano continua a essere un problema non da poco nel calciomercato giallorosso.