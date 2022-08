Roma, intesa totale Friedkin: accordo biennale

Roma, accordo biennale con opzione vicinissimo. A seguire tutti gli aggiornamenti sull’ennesima mossa targata Dan e Ryan Friedkin.

Abbiamo spesso evidenziato l’importanza e la nobiltà delle intenzioni della proprietà texana, brava in pochissimo tempo a spazzare via i tanti dubbi dei tifosi in seguito all’infelice e passata gestione a stelle e strisce. Rispetto a quest’ultima, Dan e Ryan si sono distinti non solo per quella cifra vincente che in meno di tre anni ha caratterizzato un club rimasto totalmente a bocca asciutta durante la gestione Pallotta, ma anche per un’intelligenza e un pragmatismo da tempo mancanti.

A ciò si aggiunga poi la grande attenzione con la quale hanno curato gli interessi della Roma, palesando rispetto a quest’ultima una certa vicinanza che tanto era mancata fino al 2020, in seguito ad una gestione fatta di delegazioni di responsabilità e una presidenza poco abile nel comprendere l’importanza del presenziare all’ombra del Colosseo per ben curare tutti gli aspetti e le difficoltà che una gestione societaria così importante possano sottintendere.

Roma, le ultime sull’intesa Friedkin con Toyota

Senza soffermarci sulle tante e felici scelte ponderate a livello tecnico, dall’affidamento del mercato ad un personaggio serio e preparato come Pinto a quella di puntare su José Mourinho, riferiamo di seguito tutti gli aggiornamenti su questioni slegate ma non lontane dal prato di gioco. Ci riferiamo all’aspetto di branding e marketing, ambedue fondamentali per la crescita in lato senso di una società calcistica.

Anche su questo fronte, nei prossimi mesi, sono previste importanti novità. Il rapporto con Hyundai sarà prossimamente interrotto, con la casa coreana che fornirà le vetture fino a fine settembre. A prenderne le veci sarà il marchio Toyota con il quale, scrive Il Tempo, verrà firmato un contratto di due anni con opzione di rinnovo per una terza stagione. La casa automobilistica sponsorizzerà le magliette degli allenamenti e tutto ciò che riguardi la fase di training. L’accordo prevede la sponsorizzazione anche tra le fila femminili e giovanili.