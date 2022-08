Roma, svelata la terza maglia: è in vendita su Zalando

Roma, c’era molta attesa per capire quali colori avrebbe avuto la terza maglia della compagine di Mourinho: ecco le prime foto su Zalando.

Buona la prima. La disinvoltura con la quale la Roma di José Mourinho si è imposta senza relativi patemi d’animo sul campo della Salernitana ha trovato riscontro soltanto in parte nel risultato. Il goal di Bryan Cristante ha contribuito a “stappare” la partita, che Dybala e compagni hanno portato a casa non soffrendo mai l’effervescenza degli uomini di Nicola.

Tre punti preziosi, dunque, per iniziare il campionato nel migliore dei modi e per affacciarsi ad impegni più probanti con rinomate certezze. Nei prossimi giorni Pinto proverà a mettere a punto le ultime strategie per coltivare terreno prolifico per quei colpi con i quali migliorare una rosa già ampiamente rinforzata dal mercato estivo. Intanto, su Zalando è stata svelata anche la terza divisa “griffata” New Balance, che gli uomini di Mourinho indosseranno nel corso della stagione.

Roma, svelata la terza maglia su Zalando

Non sono state ancora diramate le foto ufficiali da parte del club capitolino. Tuttavia, sul sito Zalando, sono già spuntate le terze maglie, il cui design rispecchia in pieno le anticipazioni che erano circolate nelle scorse settimane. La base della divisa è a sfondo nero, con bande grigie e rosa a rendere il tutto molto più originale. La novità sostanziale, anch’essa anticipata dai rumours dei giorni scorsi, riguarda lo stemma “ASR”, che campeggia in maniera importante e si inserisce in maniera interessante nel coacervo di colori che fungono da base.

