Calciomercato Roma, 20 milioni per l’assalto: agguato Inter. José Mourinho ha ora un avversario in più per rinforzare la difesa.

La Roma ha iniziato la stagione con una vittoria molto importante sul campo della Salernitana, arrivata grazie a un gol di Bryan Cristante. In più occasioni i giallorossi hanno fallito il gol del 2-0, mentre la difesa è andata raramente in difficoltà, confermando i miglioramenti della parte finale della passata stagione soprattutto in Conference League.

L’allenatore José Mourinho ha però chiesto un altro rinforzo per la retroguardia. Confermata la difesa schierata a tre, oltre a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla lo Special One vuole un altro difensore. Tra i nomi accostati ai giallorossi restano ancora in piedi le ipotesi Eric Bailly e Japhet Tanganga, quest’ultimo nel mirino anche di altri due club italiani.

Calciomercato Roma, la cessione di Casadei per finanziare uno tra Akanji e Tanganga

Oltre al Milan in corsa per l’acquisto di Tanganga c’è anche l’Inter, che come priorità per la difesa ha però Manuel Akanji. I nerazzurri giovedì dovrebbero trovare i fondi necessari per investire in difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Cesare Casadei potrebbe infatti passare al Chelsea.

I blues sono già arrivati a offrire 12 milioni di euro più bonus per il giovane talento. L’Inter è ora disposta a chiudere, però a titolo definitivo per una somma di 15 milioni di euro più 5.

Con questa somma poi l’Inter andrebbe all’assalto di Akanji, calciatore svizzero di origini nigeriane, difensore del Borussia Dortmund e della nazionale svizzera. Nonostante i fondi disponibili, non è comunque un’operazione semplice da portare a termine in poco termine, ecco perché c’è poi la possibilità di chiudere con Tanganga che è invece in uscita dal Tottenham.

Aumenta così la concorrenza per Tiago Pinto: su Tanganga c’è pure l’inserimento dell’Aston Villa a caccia di un difensore centrale dopo il grave infortunio occorso a Diego Carlos, che per la rottura del tendine d’Achille starà fuori per almeno sei mesi.