Calciomercato Roma, ribaltone Belotti: Mou in allarme

Calciomercato Roma, colpo di scena Belotti: il contatto ufficiale in programma nelal giornata di domani che potrebbe cambiare tutto.

Nel secondo tempo della gara contro la Salernitana, José Mourinho ha voluto lanciare un messaggio piuttosto chiaro: sebbene sia stato costretto a cambiare tutto il tridente offensivo perché visibilmente stanco, lo “Special One” ha deciso di non gettare nella mischia né Felix Afena-Gyan né Eldor Shomurodov, i principali indiziati a partire.

Non è un mistero che l’eventuale cessione dell’uzbeko libererebbe spazio sufficiente per l’ingaggio di Andrea Belotti, con il quale la Roma ha da tempo trovato un accordo di massima, puntando sulla volontà del “Gallo” di rimettersi in gioco in un nuovo contesto, alla ricerca di stimoli importanti. La Roma e Belotti si sono virtualmente stretti la mano da un bel pò di tempo, con l’auspicio di aggiornarsi a stretto giro di posta una volta che Pinto fosse riuscito a ridisegnare il reparto offensivo, cedendo gli esuberi attualmente in organico. Tuttavia, la trattativa per il trasferimento di Shomurodov al Bologna non è decollata, e così i capitolini non hanno potuto chiudere definitivamente l’affare Belotti, che nel frattempo continua a ricevere offerte da diversi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, il Galatasaray fa sul serio per Belotti: ecco l’offerta

Dopo i sondaggi abbozzati ma subito respinti del Nizza e del Trabzonspor, il Galatasaray avrebbe nuovamente affondato il colpo per Belotti, ritornando seriamente alla carica per l’ex bomber del Torino. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di DAZN, nella giornata di domani sarebbe stato fissato un contatto ufficiale tra il fratello del “Gallo”, nonché suo agente, e la dirigenza del Galatasaray. L’offerta sul piatto consiste in un biennale con opzione per un’altra stagione, a circa 3,3 milioni di euro a stagione. Da capire se il blitz dei turchi possa effettivamente concretizzarsi, o se prevarrà la volontà di Belotti di continuare ad aspettare la Roma, che però non ha ancora “risolto” la grana Shomurodov.