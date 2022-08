Calciomercato Roma, non c’è solo Belotti: operazione alla Wijnaldum

La Roma continua a lavorare per prendere Andrea Belotti, ma il ‘Gallo’ non sarebbe l’unica occasione in attacco: operazione alla Wijnaldum

Va avanti da settimane la telenovela che vede la Roma e Andrea Belotti come protagonisti. Il club giallorosso ha da tempo l’accordo con il calciatore, che ha già rifiutato diverse proposte provenienti dall’estero per mettere sempre la Roma davanti a tutti. Il suo futuro però è legato anche a quello di Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan.

Uno dei due deve uscire per fare posto al ‘Gallo’ nella rosa di Mourinho. I contatti con il Bologna per l’uzbeko continuano e oggi dovrebbe esserci un nuovo colloquio tra le parti. Ma nel frattempo Belotti non sarebbe l’unica occasione per rinforzare l’attacco. Ipotesi operazione alla Wijnaldum.

Calciomercato Roma, non solo Belotti tra le occasioni in attacco: c’è anche Mauro Icardi

Andrea Belotti continua a essere l’obiettivo numero uno della Roma in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Il ‘Gallo’ però è bloccato dalla cessione di Eldor Shomurodov al Bologna che ancora non è arrivata. L’ex capitano del Torino però non sarebbe l’unica occasione per trovare un vice Abraham.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, l’altra potrebbe essere Mauro Icardi. Il bomber è fuori dal progetto del nuovo tecnico del PSG Galtier e rischia di finire nei dilettanti. Certo l’ingaggio sarebbe un ostacolo importante, visto che guadagna 10 milioni. Però i giallorossi potrebbero pensare anche a un’operazione alla Wijnaldum. L’obiettivo numero uno però rimane Andrea Belotti, che spera di vestire presto la maglia giallorossa.