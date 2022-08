Calciomercato Roma, nuovi colloqui in Inghilterra: si cerca l’accordo finale

Dall’Inghilterra arriva la notizia di nuovi colloqui tra la Roma e il club di Premier League: si cerca l’intesa finale per chiudere l’affare

Il calciomercato è aperto e nel frattempo anche la nuova stagione è iniziata. Questo può un vantaggio o un problema per i club. Infatti se da una parte è possibile tentare di correggere qualcosa con nuovi acquisti dopo le prime partite, dall’altra c’è anche la possibilità che arrivi un’offerta importante per qualche big e che questo venga venduto.

In casa Roma Tiago Pinto sta lavorando per cercare di piazzare in uscita i molti esuberi ancora presenti nella rosa di Mourinho. Dall’Inghilterra i contatti per l’addio di un attaccante sembrerebbero continuare. Il tecnico lo vuole disperatamente.

Calciomercato Roma, continuano i colloqui per Kluivert con il Fulham: trattativa avanzata

Dopo un anno in prestito al Lipsia e uno in prestito al Nizza, per Justin Kluivert è arrivato il momento di lasciare la Roma a titolo definitivo. Infatti l’olandese ha un contratto con i giallorossi che scadrà il prossimo giugno 2023, dunque un altro prestito non può essere contemplato, se non con obbligo di riscatto.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, il Fulham continua a essere in forte pressing per l’olandese e ci sarebbero stati nuovi colloqui tra le due parti per trovare la giusta formula per il suo passaggio in Premier League. La trattativa avanza e il tecnico del Fulham, Marco Silva, spera di averlo presto nella sua rosa vista la grande lacuna in attacco della sua squadra.