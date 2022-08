Calciomercato Roma, accordo da 16 milioni: via libera improvviso

Calciomercato Roma, accordo e via libera improvviso. Fumata bianca da 16 milioni di euro, gli ultimi aggiornamenti.

Siamo ormai entrati in una fase della stagione molto particolare e invisa a gran parte degli allenatori, compreso quel José Mourinho in grado di esprimersi su tanti aspetti con grande chiarezza e schiettezza anche in occasione della prima conferenza stampa dell’anno. Il ritorno del campionato non corrisponderà infatti al termine delle voci e suggestioni di mercato, a causa della sua corrispondenza con il ritorno della Serie A per le prossime due settimane.

Se da un lato questo rappresenta un vantaggio per chi, come lo stesso Mou, confidi nelle limature finali per il proprio scacchiere, è al contempo giusto evidenziare come l’apertura della campagna acquisti in un momento così delicato potrà rappresentare un fattore di distrazione nonché un’importante incognita difficile da ignorare. In casa giallorossa sono diverse le questioni a suscitare attenzione, a partire dal lavoro in uscita cui Pinto sarà chiamato in questi giorni, passando per l’ultima coppia (almeno) di giocatori che José si augura di poter abbracciare quanto prima in quel di Trigoria.

Calciomercato Roma, intesa da 16 milioni e le ripercussioni su Bailly

Al netto della consapevolezza che nessuna squadra potrà mai definirsi perfetta, lo Special One ritiene i giallorossi possano migliorare ulteriormente, come denunciato non solo in occasione della conferenza stampa di sabato scorso ma anche dalle scelte tecniche fatte in quel di Salerno. L’aver ignorato totalmente Felix e Shomurodov dopo l’uscita di Abraham sembra voler essere il segnale di chi abbia recriminato a gran voce un giocatore come Belotti, oltre che a un difensore centrale che ben si alterni ai tre titolari e al jolly Kumbulla.

Se il preferito per l’attacco resta il Gallo, più ampia risulta essere invece la rosa di giocatori considerati per corroborare la difesa. Su tale fronte, non sfuggano gli aggiornamenti di Sky Sport Germania riguardanti il prossimo acquisto del West Ham. Stando a quanto riferito da Florian Plettenberg, infatti, gli Hammers sarebbero molto vicini all’ingaggio del difensore del PSG, Thilo Kehrer.

L’intesa con giocatore e club sarebbe stata trovata sulla base di un’offerta da 16 milioni di euro. Questo sembrerebbe permettere di escludere dunque il club inglese dalla corsa per Eric Bailly, in uscita dal Manchester United e seguito, oltre che dalla Roma e diversi club, proprio dal West Ham in quest’ultimo periodo.