Calciomercato Roma, ossessione Zaniolo-Juve: “Nuova offerta”

Calciomercato Roma, “nuova offerta” in arrivo dalla Juventus per Nicolò Zaniolo. Gli ultimi aggiornamenti sul 22 di Mourinho.

In attesa di comprende in che modo Tiago Pinto cercherà di assecondare i rimanenti aneliti del connazionale José, diverse novità potrebbero intaccare il mondo giallorosso sul fronte in uscita. Sappiamo bene come in quel di Trigoria ci sia da tempo l’esigenza di epurare uno scacchiere che ha già visto partire in questi mesi numerosi giocatori finiti da tempo ai margini del progetto ma che, nonostante ciò, ancor tutt’oggi presenta diversi esuberi tra le sue fila.

Ad oggi, sembra essere questo, in condizione di ex aequo con le operazioni Belotti e difensore centrale, il monito più grande della dirigenza, consapevole di dover accelerare i tempi per le cessioni ma al contempo di avere solamente due settimane a disposizione per provare a regalare a Mou l’atteso e paziente Gallo, in commistione ad un difensore che ben acuisca le qualità e la profondità del terzetto arretrato.

A meritare un discorso a parte è invece il solito Nicolò Zaniolo, del quale si è parlato non poco in queste settimane e destinato a rappresentare fino alla fine ufficiale del mercato un autentico tormentone. Dopo le tante ricostruzioni dei primi due mesi di mercato, secondo le quali il suo passaggio a Torino sembrava cosa certa, il futuro del 22 è iniziato ad essere meno preoccupante per i tifosi della Roma.

Calciomercato Roma, continua l’ossessione Zaniolo in casa Juventus

Il merito, a detta di questi ultimi, è da attribuirsi anche alla diplomazia di capitan Pellegrini e al dialogo tra il 7 e il 22 in Portogallo. A ciò si aggiunga però anche la fermezza della posizione della Roma di fronte alle avances di Juventus o Tottenham nonché il mutato atteggiamento dello stesso Nicolò, a detta dei più sentitosi ulteriormente responsabilizzato dall’arrivo di Dybala e attratto dalla possibilità di condividere campo e spogliatoio con un giocatore del genere.

Da segnalare, dunque, la maggiore tranquillità che sta avvolgendo questo scenario nel recente periodo, al netto delle preoccupazioni che potrebbero nascere in questi ultimi e decisivi giorni di mercato. Dopo la ricostruzione odierna de “La Gazzetta dello Sport” legata all’infortunio di Di Maria, riportiamo gli aggiornamenti della penna de “Il Tirreno“, Dario Pellegrini.

A sua detta, la Vecchia Signora ha fin qui lavorato sotto traccia per Zaniolo e recapiterà prossimamente una nuova offerta agli uffici di Trigoria. Pur non sbilanciandosi nettamente, Pellegrini sottolinea come questo possa accadere già durante la prossima settimana con i dialoghi tra le parti attualmente ben avviati.