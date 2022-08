Caos DAZN, come chiedere il rimborso

Caos DAZN, dopo i problemi degli ultimi due giorni, e le denunce, ecco come chiedere il rimborso visto il disservizio avuto

Attorno a Dazn negli ultimi due giorni s’è scatenata una vera e propria polemica visti i disservizi che il servizio di streaming che ha i diritti esclusivi della Serie A per questa e anche per la prossima stagione, ha dovuto affrontare. Problemi nel login che hanno portato ad una denuncia anche da parte del Codacons. Ma anche la politica s’è mossa.

In ogni caso, Dazn, ha già provveduto a inserire un link per una richiesta di indennizzo a chi ha avuto delle difficoltà nell’accedere al proprio profilo e a vedere così le partite in programma tra il 14 e il 15 agosto. Ma anche sabato, nel momento in cui si è aperto il campionato, non è andato tutto liscio. Insomma, probabilmente la richiesta di un rimborso la faranno tutti.

Caos Dazn, ecco come chiedere il rimborso

Sul sito della piattaforma streaming infatti nella sezione “Richiesta di rimborso” si potrà scaricare un modulo da compilare messo a disposizione a tutti gli utenti. La richiesta di rimborso va presentata “entro 7 giorni di calendario dalla messa a disposizione da parte di Dazn dei dati di playback relativi all’evento interessato”. Vale a dire, in poche parole entro sette giorni dalla partita che uno voleva vedere ma che per via di questi enormi problemi non è stato possibile fare.

Questo il link dove poter scaricare il modulo e dove di conseguenza si può presentare la domanda di rimborso che poi deve essere inviata via email o all’indirizzo richiestarimborsodazn@dazn.com, oppure a quello di posta elettronica certificata che è rimboarsidazn@legalmail.com. Sperando ovviamente che tutti questi problemi, già dalla prossima giornata di campionato, possano finire in maniera definitiva nel dimenticatoio.