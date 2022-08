Calciomercato Roma, asta Belotti in Serie A: doppio inserimento

La Roma continua a lavorare sulle uscite per l’arrivo di Andrea Belotti: ma scatta l’asta in Serie A per il ‘Gallo’

Il tempo stringe ormai e il futuro di Andrea Belotti ha bisogno di una svolta in tempi brevi. Il campionato è già iniziato e ormai il ‘Gallo’ salterà anche la seconda giornata, cosa che probabilmente a giugno non era in programma. I tempi con la Roma si stanno allungando più del dovuto per colpa delle cessioni in attacco che faticano ad arrivare. In particolare le uscite di Shomurodov e Felix Afena-Gyan sono sempre più complicate.

Così a complicare ulteriormente l’arrivo di Belotti si inseriscono due club italiani nella corsa al bomber ex Torino. La Roma dovrà sbrigarsi a trovare una soluzione se non vorrà vedere sfumare l’arrivo di Belotti.

Calciomercato Roma, doppio inserimento per Belotti: ci sono anche Bologna e Salernitana

L’accordo tra Andrea Belotti c’è da tempo e l’attaccante ex Torino ha rifiutato diverse destinazioni estere per rimanere promesso sposo della Roma. Il problema che blocca i giallorossi sono le uscite di Shomurodov e Felix Afena-Gyan, che faticano a sbloccarsi. Così il tempo stringe e il ‘Gallo’ potrebbe prendere in considerazione nuove offerte.

A spaventare la Roma ci sarebbero due club italiani. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, Bologna (con il quale non arriva l’intesa per Shomurodov) e Salernitana si sarebbero inserite nella corsa a Belotti e sarebbero due alternative per il bomber in Italia. Dunque il tempo stringe e la Roma dovrà risolvere al più presto le cessioni per non lasciarsi scappare l’occasione di regalare a Mourinho il bomber che vorrebbe a parametro zero.