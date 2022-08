Calciomercato Roma, addio Felix: due club si fanno avanti

Felix Afena-Gyan è uno dei nomi in uscita dalla Roma: per lui si fanno avanti due club per prenderlo in queste ultime settimane di mercato

La Roma si concentra sulle cessioni. Queste saranno una parte fondamentale in queste ultime settimane di calciomercato estivo, poiché per far entrare nuovi acquisti bisogna riuscire a piazzare i cosiddetti esuberi, che nella rosa giallorossa sono ancora tanti. Uno di questi è Felix Afena-Gyan, che sembrerebbe non aver convinto Mourinho. Testimone anche l’esclusione dal match di Salerno, dove è rimasto 90 minuti in panchina.

La sua uscita aprirebbe le porte della capitale ad Andrea Belotti, così Tiago Pinto è al lavoro per trovargli una sistemazione in tempi brevi. Due club sembrerebbero pronti a sfidarsi per il giovane attaccante giallorosso.

Calciomercato Roma, Felix in uscita: Cagliari e Palermo tra i club interessati

Con la doppietta al Genoa impressionò tutti Felix Afena-Gyan, ma da lì il suo rendimento è sicuramente calato. Nel ritiro estivo Mourinho lo ha valutato, ma non sarebbe stato convinto dall’attaccante. Così la Roma avrebbe deciso di trovargli un’altra sistemazione.

Secondo quanto riportato da SerieBnews.com, nel campionato cadetto i due club che starebbero osservando con interesse l’attaccante giallorosso sarebbero Cagliari e Palermo. Qui Felix troverebbe sicuramente più spazio durante la stagione rispetto alla Roma. Dunque vedremo se uno dei due club deciderà di premere sull’acceleratore, aiutando anche Tiago Pinto a sbloccare il capitolo cessioni.