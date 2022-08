Calciomercato, doppio colpo salvezza dalla Roma

Calciomercato Roma, doppia richiesta in Serie A recapitata a Tiago Pinto. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono e saranno settimane molto particolari, in casa giallorossa e non solo. Al netto del dispiacere di Mourinho per questa corrispondenza tra prime partite di campionato e battute finali del calciomercato, si potrà assistere prossimamente ad una fase pregna di novità su tanti fronti. L’impressione è che fin qui Pinto abbia fatto il massimo per accontentare José, trovando un felice equilibrio tra le sue richieste e le finanze dei Friedkin.

Come più volte emerso e come annunciato dallo stesso tecnico, sembra però ancora mancare qualcosa, soprattutto in un attacco mancante di un degno vice Abraham e di un reparto difensivo attualmente costituito da solamente quattro giocatori per tre slot a disposizione. Pleonastico il sottolineare l’esigenza di intervento in queste due regioni ma è altrettanto corretto ricordare che in quel di Trigoria si sta lavorando con non meno attenzione anche alle uscite.

Calciomercato Roma, doppia richiesta della Salernitana

Diversi i giocatori destinati a lasciare definitivamente il centro Bernardini, soprattutto se questi si siano allenati fin qui in disparte e non abbiano ricevuto attenzione tattica alcuna da parte di José e adepti. Ciò non esclude comunque la possibilità di assistere alle sortite di chi, come lo stesso Shomurodov, si sia allenato con la prima squadra ma non abbia comunque convinto Mourinho a puntarvici. Il nome dell’uzbeko è solo uno dei tanti annoverabile in un corpus abbastanza folto e costituito anche da Felix Afena Gyan, per quanto concerne l’attacco.

Fresco di rinnovo e reduce da una stagione iniziata benissimo ma contraddistinta poi da una parabola in sola discesa, Felix piace alla Salernitana. Quest’ultima, come ammesso da Ilario Di Giovambattista, avrebbe chiesto alla Roma non solo l’autore della nota doppietta di Genova ma anche Edoardo Bove. Il centrocampista si sa però piacere molto a Mourinho e resta da capire che visione abbia il mister