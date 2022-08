Calciomercato Roma, accordo ufficiale: vola in Premier League

Calciomercato Roma, accordo trovato e annuncio ufficiale: il giocatore vola in Premier League

Uno degli elementi che la Roma si era posta come obiettivo, ha deciso di volare in Premier League, rifiutando tutte le altre offerte che gli erano arrivate. Insomma, per Pinto non si tratta sicuramente di una beffa, visto che nell’ultimo periodo, soprattutto, la pista si era decisamente raffreddata. Ma da segnalare c’è l’accordo ufficiale che il difensore ha trovato con il West Ham.

Kehrer, elemento in uscita dal Psg, è infatti un nuovo giocatore degli Hammers: “Sono felice di firmare con il West Ham United, questo è il miglior campionato del mondo e non vedo l’ora di giocare in Premier League. Ho parlato con l’allenatore e mi ha detto come mi vede come adatto al club. Il mio più grande obiettivo ora è unirmi alla squadra, integrarmi nel gruppo e divertirmi a giocare per il West Ham”. Queste le prime parole del difensore tedesco subito dopo l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Roma, Kehrer al West Ham

Classe 1996, il difensore è stato per un lungo periodo un obiettivo di Pinto, che lo voleva portare alla corte di José Mourinho per rinforzare il pacchetto arretrato. Quello del difensore rimane comunque un buco da coprire. Pinto vuole un centrale, preferibilmente di piede mancino, per dare allo Special One un ulteriore possibilità di scelta lì dietro. Da un nuovo innesto ci potrebbe anche essere nei pensieri del tecnico portoghese anche la possibilità di lavorare per un passaggio, nel corso della stagione, dalla difesa a tre a quella a quattro. Non sembra però un passaggio imminente questo, come confermato anche nella conferenza stampa prima della gara contro la Salernitana.

I nomi comunque che girano sono sempre gli stessi: da Bailly a Lindelof del Manchester United – con il secondo che sembra quello più caldo – a Tanganga. E, inoltre, il West Ham puntava decisamente anche Bailly e adesso abbandonerà in maniera definitiva la pista. Potrebbe essere un via libera per Pinto? Vedremo, ma sul difensore ci sono anche altri club disposti a prenderlo.