Calciomercato Roma, intreccio con il Milan: nuova offerta in Serie A

Calciomercato Roma, proseguono le manovre per completare il reparto difensivo della compagine giallorossa: nuova offerta in Serie A.

Oltre alla questione legata all’attaccante che nelle idee di José Mourinho dovrebbe fungere da vice Abraham, del quale poter rappresentare molto più di una semplice “spalla”, in casa Roma continua a tenere banco la spasmodica ricerca di un centrale duttile e poliedrico in grado di implementare una “batteria” di difensori che con il passare del tempo è diventata sempre più granitica.

Sono diversi i profili monitorati dai giallorossi in questa fase: da Bailly a Lindelof, passando per Zagadou e Ndicka, per i quali, però, non si registrano significativi passi in avanti. Pinto intende ponderare con cautela le prossime mosse, coronando il duplice obiettivo di migliorare sensibilmente la rosa, rendendola più funzionale alle esigenze di Mou, senza però intaccare il bilancio con operazioni che comportino esborsi eccessivamente elevati.

Calciomercato Roma, proposto Kiwior: lo scenario

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto il constatare il fatto che ai capitolini siano proposti diversi difensori. Come rivelato da Francesco Balzani nel corso a Centro Suono Sport, nel corso della trasmissione “Te la do io Tokyo“, nelle ultime ore la Roma avrebbe ricevuto una proposta in Serie A: ai giallorossi, infatti, sarebbe stato sottoposto il dossier relativo al difensore Jakub Kiwior. Il difensore polacco in forza allo Spezia fa gola a diversi club, al punto che anche il Milan aveva avviato dei sondaggi allo scopo di tastare in maniera esplorativa il terreno. Il mancino classe ‘2000, in grado di ricoprire diversi ruoli della difesa in virtù della sua spiccata poliedricità, è legato ai liguri da un contratto in scadenza nel 2025, ma la sensazione è che possa fare le valigie a stretto giro di posta. La Roma al momento non considera Kiwior una priorità: staremo a vedere se, però, potranno materializzarsi novità a riguardo.