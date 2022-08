Calciomercato Roma, incontro a Milano con Pinto: ecco l’esito

Calciomercato Roma, terminato l’incontro a Milano: ecco l’esito. Gli ultimi dettagli forniti da Sky Sport.

Sono ore roventi in casa giallorossa sia sul fronte entrate che su quello uscite. Due filoni solo apparentemente paralleli, che potrebbero incrociarsi, influenzandosi a vicenda, a stretto giro di posta.

Non è un caso che il primo nome in entrata sulla lista di José Mourinho sia quell’Andrea Belotti il cui approdo nella Capitale, però, è frenato dal mancato addio di almeno due tra Kluivert, Shomurodov e Felix Afena-Gyan, per i quali non si riesce a trovare una soluzione definitiva soddisfacente. L’uzbeko piaceva al Bologna, ma i felsinei non hanno ancora affondato il colpo: su Kluivert, invece, c’è da segnalare il forte interesse del Fulham, che avrebbe già trovato un accordo di massima con l’olandese, senza però riuscire a stanare il bandolo della matassa con i capitolini.

Calciomercato Roma, incontro a Milano per Kluivert: ultim’ora Sky

Il blitz milanese di Tiago Pinto, arrivato nel capoluogo lombardo nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, sembrava potersi configurare come antesignano di una possibile svolta. In effetti, in giornata si è materializzato un incontro a Milano tra Rafaela Pimente, agente di Kluivert, ed il general manager della Roma che però, stando a quanto riferito da Sky, non avrebbe sortito gli effetti sperati. Le parti, infatti, non hanno ancora trovato un accordo definitivo per il trasferimento dell’ex Nizza in Premier, e continueranno a lavorare in tal senso.

Ricordiamo che il Fulham – come evidenziato dalle ultime indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra – sarebbe disposto ad intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro: proposta sempre rispedita al mittente da Pinto, che spera in un rilancio del club inglese.