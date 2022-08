Calciomercato Roma, incontro con Wanda Nara: si arrendono

Calciomercato Roma, agente in città negli scorsi giorni. La volontà è quella di chiudere per l’attaccante ma resta un ostacolo.

Manca ormai meno di due settimane per la chiosa della campagna acquisti, in grado fin qui di regalare non poche novità e gioie ai tifosi della Roma. Questi sono ben consapevoli di essersi rinforzati rispetto allo scorso anno, grazie ad un modo di fare attento quanto concreto da parte di Tiago Pinto e colleghi. A questi ultimi, Mourinho aveva avanzato moniti precisi e chiari con grande tempestività, come emerso dall’esplicitazione delle sue richieste già nella serata di Tirana.

L’operato è stato fin qui encomiabile, come emerso dagli importanti approdi, iniziati a giugno e per ora conclusisi a inizio agosto, con l’arrivo di Georginio Wijnaldum, di poco successivo al vero e proprio colpo di teatro Paulo Dybala. Quest’ultimo, unitamente a Gini e a Zaniolo, ha sicuramente rappresentato un tormentone di quest’estate calcistica.

Calciomercato Roma, incontro in Turchia per Icardi: altro indizio per Belotti?

A poter far compagnia alle tante vicende di cui tanto discusso nel corso di questi mesi potrebbe prossimamente essere lo scenario Belotti. In realtà, del Gallo si parla già da tempo, alla luce dell’attuale possibilità di ingaggiare un giocatore importante quanto esperto della nostra Serie A a parametro zero. Si tratterebbe della quarta entrata gratuita dopo quelle di Matic, Svilar e de “La Joya”.

Al di là delle ultime novità giunte in giornata sul fronte Belotti, è giusto riportare l’aggiornamento de “Le Parisien”, a detta del quale si è registrato nelle scorse ore un incontro tra l’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, e due club turchi. Si tratta di Galatasaray e Fenerbache, con il primo in vantaggio sul secondo. Entrambi avevano maturato un certo interesse per l’ex Torino nel corso di quest’estate, scontrandosi però con la forte volontà di chi ha da tempo dimostrato di indossare i colori giallorossi.

La virata su Mauro può dunque essere un segnale, per quanto resti uno scenario non semplice per i due club balcanici, alla luce dell’importante buonuscita che la coppia argentina chiede per salutare Parigi.