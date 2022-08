Calciomercato, annuncio in diretta: “Vuole andare alla Roma”

Calciomercato Roma, c’è stato in questi minuti l’annuncio in diretta televisiva che fa grande chiarezza sulla questione. Ammessa la sua volontà di approdare in giallorosso.

In questi giorni finali di mercato in casa Roma sono ancora diversi gli scenari a suscitare interesse e attenzione. A partire dalla questione legata al difensore, divenuta ormai autentico tormentone di questi giorni in seguito all’unisona consapevolezza della necessità di Mourinho di abbracciare almeno un altro giocatore in questo reparto alfine di aumentare la qualità e la quantità della regione arretrata.

In serata vi abbiamo detto del nome a sorpresa emerso in queste ore e che porterebbe ad una pista a dir poco importante quanto inattesa. Ci riferiamo a quel Gabriel dell’Arsenal seguito anche dalla Juventus e il cui annoveramento nel corpo di giocatori seguiti da Pinto ha suscitato un certo scalpore alla luce delle precedenti richieste giunte da Londra in direzione per l’ingaggio del brasiliano. Individuato da Cherubini come possibile “nuovo” De Ligt, costa almeno 40 milioni di euro e rappresenta di certo un’operazione di semplice riuscita.

Calciomercato Roma, annuncio in diretta su Lukic

In attesa di comprendere come si evolverà tale scenario e, più in generale, se e chi arriverà un colpo in difesa, segnaliamo l’importante annuncio giunto in questi minuti durante la trasmissione serale di Calciomercato. Dopo le diverse notizie che abbiano interessato la Roma e di cui già dettovi, inerenti all’uscita di Felix ma anche all’inamovibilità della posizione di Belotti, c’è stata la dichiarazione di Bojinov che si è così confrontato con Gianluca di Marzio in occasione della ricostruzione dello scenario Lukic.

Dopo il litigio con Juric e la sorta di ammutinamento degli scorsi giorni, il serbo è tornato ad allenarsi e la sua posizione è stata così commentata dal suddetto. “Sapete che Lukic doveva andare alla Roma? Io so che ancor tutt’oggi vorrebbe andarci”.