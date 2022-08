Calciomercato Roma, rottura e addio: Pinto incassa così

Calciomercato Roma, rottura con l’allenatore e addio inevitabile: all’incasso passa anche il general manager Tiago Pinto in questo modo.

Passa all’incasso Tiago Pinto, che nel momento in cui ha deciso di cedere il giocatore, si è tenuto una percentuale sulla rivendita. E questa potrebbe anche entrare nelle casse giallorosse nel breve periodo, soprattutto se venissero confermate le indiscrezioni che arrivano direttamente dalla Turchia e firmate dal portale fanatik.com.tr.

Secondo il sito internet in questione, Cengiz Under avrebbe rotto con Tudor, neo tecnico dei francesi, e starebbe valutando le possibili offerte che gli potrebbero essere recapitate. Una su tutte, a quanto pare, potrebbe pure essere quella del Galatasaray – che nel mirino ha anche Belotti – con l’allenatore Okan Buruk che avrebbe chiamato direttamente il connazionale per spingerlo ad accettare la proposta.

Calciomercato Roma, incassa anche Pinto

La situazione potrebbe avere degli sviluppi importanti nelle prossime ore, soprattutto perché Under avrebbe capito che per lui la migliore decisione sarebbe quella di andare via e cercare fortuna altrove, magari in Patria. Certo, non ha aperto del tutto la porta al Galatasay, soprattutto perché a quanto pare vorrebbe andare a giocare in Spagna. Ma il portale sottolinea che se non dovesse ottenere un’offerta migliore dalla Liga spagnola, allora potrebbe essere realmente interessato al trasferimento turco.

Nazione o meno, Pinto in ogni caso potrebbe passare all’incasso la prossima settimana sperando ovviamente che il cartellino del giocatore venga valutato a cifre importanti da parte del Marsiglia. E siccome l’avvio di campionato di Under con i francesi è stato sicuramente importante, allora questa ipotesi non è del tutto da escludere.