La Roma ha iniziato il campionato di Serie A con una bella vittoria sul campo della Salernitana. Il gol è stato segnato forse da uno dei meno attesi per timbrare il cartellino dei marcatori, Bryan Cristante, ma tra i calciatori offensivi Zaniolo pur non segnando è comunque stato tra i migliori. Per quanto riguarda il futuro di Nicolò, la sentenza è arrivata: tempo scaduto.

