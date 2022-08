Roma, sono 5 milioni: altro traguardo raggiunto

Roma, raggiunto l’ennesimo traguardo per il club giallorosso. Toccata quota 5 milioni, c’è l’annuncio.

Da circa due mesi a questa parte non si fa che parlare di colpi di mercato, cifre, ingaggi o stipendi. Nulla di male in ciò, soprattutto durante una parentesi interessante quanto importante come quella del calciomercato estivo, destinato ad avere impatti e ingerenze di non poco conto su tanti aspetti. A partire, ovviamente, da quelli squisitamente tecnici, passando per quelli di natura economica e di marketing, come emerso, giusto per fare un esempio, dal numero di magliette vendute nei giorni immediatamente successivi all’arrivo di Dybala.

In attesa che sia il prato verde a continuare a sparare sentenze, giungono però novità di non poco conto legate a plurimi fattori curati dai Friedkin. A due anni dal loro arrivo nella Capitale, abbiamo assistito a tanti cambiamenti, a partire dalla scelta di Mourinho al mutato modo di agire sul mercato. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare del produttivo silenzio dei due texani, in questi mesi bravissimi a dimostrare la loro preferenza per l’anteposizione dei fatti alle parole.

Roma, raggiunti i 5 milioni su Tik Tok

Proprio nelle stesse settimane in cui sono giunte novità tutt’altro che esigue legate a sponsor e alla tanto discussa e vessata questione stadio, in questi minuti è giunto l’annuncio testimoniante l’ennesimo grande traguardo raggiunto dalla società. Quest’ultima ha fin qui dimostrato di voler curare anche l’aspetto social, fondamentale in una fase così dominata dal 2.0 nel nostro quotidiano. Su questo fronte, dunque, non sfugga l’annuncio di Hankin Locran, appartenente al corpus dei social media manager della Roma.

Questo il suo annuncio su Twitter. “10 mesi fa sono entrato nella squadra dell’AS Roma e oggi ho raggiunto i 5 milioni di follower su Tik Tok. Ho apprezzato ogni momento di lavoro per questo club speciale”.