Welcome Pack Roma, ufficiale: ecco dove e quando poterlo ritirare

Roma, annuncio ufficiale sul Welcome Pack: ecco quando e dove poterlo ritirare. Il comunicato che fuga ogni dubbio.

Dopo una campagna acquisti vissuta fin qui sulle ali dell’entusiasmo, che ha contribuito ad accendere in maniera importante una tifoseria che si è riscoperta affamata di successi, la Roma di José Mourinho – che ha iniziato il suo campionato nel migliore dei modi, espugnando l’Arechi grazie alla rete messa a segno da Cristante, si prepara alla sfida di lunedì contro la Cremonese.

A recitare un ruolo da protagonista, come quasi sempre avviene soprattutto da un anno a questa parte, sarà immancabilmente un Olimpico che proverà a trascinare i suoi beniamini nell’arco di una stagione in cui la vicinanza alla squadra potrebbe fornire quel quid in più in grado di fare la differenza. Intanto, con un comunicato apparso sui propri siti ufficiali, la Roma ha fornito maggiori ragguagli in merito ai siti e ai giorni in cui poter ritirare il “Welcome Pack”.

La Roma e il “Welcome Pack”: ecco l’annuncio ufficiale

Ecco la nota diramata dal club tramite il proprio sito ufficiale: “A partire da lunedì 17 ottobre, gli abbonati potranno soddisfare la loro curiosità. Ulteriori informazioni verranno comunicato a ridosso di questa data. Il Pack potrà essere ritirato in tre AS Roma Store: Via Ottaviano, 10/A, Piazza Colonna, 360 e Via del Corso, 26-27.”