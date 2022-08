Accordo smentito, c’è il comunicato ufficiale della società che prende posizione sulla vicenda relativa all’allenatore. Le ultime

Stamattina vi abbiamo parlato di un possibile arrivo sulla panchina del Benevento di Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma, che secondo le notizie riportate dal Corriere dello Sport avrebbe dovuto prendere il posto di Fabio Caserta, attuale tecnico dei campani, che dopo un inizio di stagione con due sconfitte – una in Coppa Italia – avrebbe deciso di esonerarlo per affidarsi appunto a DDR.

Un’indiscrezione clamorosa, solamente dopo una sola giornata di campionato, che avrebbe portato ad un altro stravolgimento di una panchina di Serie B dopo quanto successo precedentemente al Sud Tirol e anche al Palermo. Poco fa, però, è arrivato il comunicato ufficiale del Benevento. Che ha smentito l’accordo.

Accordo smentito, il comunicato del Benevento

“Il Benevento Calcio, in merito alle notizie apparse sulla stampa, comunica che al momento non è stato sottoscritto alcun contratto relativo ad un nuovo responsabile tecnico della prima squadra”. Una smentita ufficiale, insomma, che però lascia aperte delle porte ad un possibile approdo di De Rossi sulla panchina della squadra campana. Soprattutto se nel prossimo weekend il Benevento non riuscisse a fare bottino pieno – o quanto meno non perdere – di nuovo al Ferraris sul campo del Genoa.

Una situazione quindi che rimane in bilico in ogni caso, nonostante la nota ufficiale del club di Vigorito. Con De Rossi pronto comunque ad aspettare la chiamata giusta, che lo potrebbe portare a vivere la sua prima esperienza come responsabile tecnico. Poi chissà, in futuro, anche per lui si potrebbero riaprire le porte di Trigoria sotto un’altra veste. Vedremo.