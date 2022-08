Lupi nel destino e panchina giallorossa: De Rossi sta per firmare

Il futuro di Daniele De Rossi potrebbe cambiare a breve, con i Lupi sempre nel destino: vicina la firma con i giallorossi

L’estate di Daniele De Rossi potrebbe presto tingersi di giallorosso, come i colori che ha sempre amato e onorato. L’ex centrocampista è stato un simbolo per la Roma e il legame con il popolo giallorosso rimarrà eternamente intatto. Appesi gli scarpini al chiodo De Rossi ha deciso di entrare nello staff della Nazionale di Roberto Mancini, conquistando anche l’Europeo, ma prendendo anche l’abilitazione a Coverciano per diventare allenatore.

Fino ad ora De Rossi ha atteso l’occasione giusta per sedersi sulla prima panchina della sua carriera, e questa potrebbe finalmente essere arrivata. Sarà sempre giallorosso il suo destino e a deciderlo sarebbe stata proprio la partita contro i Lupi.

De Rossi vicino alla panchina del Benevento: già tutto deciso

Diventare un allenatore era nel suo DNA, lo si vedeva quando era in campo e ora potrà dimostrarlo su una panchina vera e propria. Sì, perché secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Benevento. Dopo la sconfitta contro i ‘Lupi’ del Cosenza, il Benevento ha deciso di separarsi da Caserta, indipendentemente da come andrà la partita di domani in casa del Genoa.

I colori giallorossi tornano nel destino di Daniele De Rossi dunque, che a breve si siederà sulla panchina del Benevento. Come allenare lo sa bene, visto che da sempre ha avuto papà Alberto come esempio nella Roma, ma oltretutto il carattere e la determinazione da leader ce l’ha sempre avuta. In bocca al lupo per questa nuova avventura.