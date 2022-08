Calciomercato Roma, “diteci che è uno scherzo”: addio e reazione lampo

Calciomercato Roma, la trattativa per la sua cessione sta per essere definita: la “sentenza” sui social non si fa attendere.

In questo segmento conclusivo di una campagna trasferimenti nella quale la Roma è riuscita a giocarsi autorevolmente le proprie carte, Tiago Pinto vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di José Mourinho con almeno un paio di innesti mirati, in grado di garantire esperienza e qualità ad un organico sicuramente rinforzato dopo gli ultimi acquisti.

E così, oltre all’evolvere della situazione legata ad Andrea Belotti che sta indubbiamente calamitando l’attenzione mediatica. il general manager giallorosso continua a scandagliare il terreno per non farsi trovare impreparato anche su un altro terreno: non è un mistero, infatti, che la Roma stia stringendo i tempi per portare nella Capitale un nuovo difensore in grado di rimpolpare una batteria di centrali che grazie alla cura Mou ha ritrovato compattezza e spirito di sacrificio, profusi anche nella trasferta di Salerno di una settimana fa.

Calciomercato Roma, i tifosi dello United contro la partenza di Bailly

I nomi sul taccuino di Pinto sono diversi, a cominciare da quel Bailly per quale, però, il Marsiglia sembra aver messo la freccia. Il poliedrico difensore del Manchester United piace e non poco alla Roma che, però, non ha mai affondato il colpo, dimostrandosi piuttosto recalcitrante ad accettare le condizioni imposte dai Red Devils, che pure avrebbero aperto ad un’operazione imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto, stando alle indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Alla notizia della fumata bianca sempre più vicina tra Bailly e Marsiglia è letteralmente “esplosa” la furia dei tifosi dello United sui social, che non hanno mancato di criticare l’operato della società, che si starebbe privando, a loro dire, di uno dei centrali migliori della propria rosa: “Incredibile! Ma cosa stiamo facendo? Cediamo Bailly e teniamo Lindelof? Diteci che è uno scherzo“. Messaggi di questo tipo stanno inondando le bacheche di molti supporters dei Red Devils, che già in altre circostanze avevano esternato tutto il proprio malumore.