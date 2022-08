Calciomercato Roma, Barcellona variabile impazzita: colpaccio last minute

Calciomercato Roma, la rivelazione che potrebbe rimescolare le carte in tavola per il rinforzo richiesto da Mou: lo scenario.

A pochi giorni dalla seconda uscita stagionale in campionato – la prima davanti al proprio pubblico – la Roma è concentrata anche sulle prossime mosse di mercato grazie alle quali poter consegnare a José Mourinho gli ultimi rinforzi attesi dallo Special One.

Un ruolo non trascurabile la ricoprirà la “grana” in attacco, con Pinto che spera di chiudere in tempi relativamente brevi quelle cessioni che dovrebbero creare le condizioni giuste per l’assalto ad Andrea Belotti, individuato da tempo come l’innesto giusto con il quale regalare allo “Special One” molto più di una semplice “spalla” di Tammy Abraham. L’accordo tra il “Gallo” e i giallorossi è stato già trovato da tempo, anche se al momento i capitolini non possono affondare il colpo alla luce delle mancate partenze di Shomurodov, Kluivert e Felix Arena-Gyan.

Calciomercato Roma, anche il Barcellona su Belotti? La rivelazione di Romero

Situazione, dunque, da monitorare con estrema attenzione, in quanto foriera di possibili sviluppi. Chiaramente, non sono da escludere colpi di scena a sorpresa: al momento Belotti ha rispedito al mittente le varie offerte dalla Turchia ricevute, non approfondendo neanche i discorsi con i diversi club francesi che si sono presentati con offerte concrete. La Roma ha il coltello dalla parte del manico, ma dovrà essere brava a capitalizzare il vantaggio acquisito. Stando a quanto riferito da Gerard Romero, infatti, molto attento alle vicende in casa Barcellona, quello di Belotti potrebbe essere un profilo appetibile anche per i blaugrana. Ecco le sue parole: “Qualora il Barça, prima della fine del mercato, avesse completato tutte le uscite, mi hanno detto di non escludere nulla all’ultimo minuto. C’è un elenco di opzioni di attaccanti ora “remote” gratis, in cui sono inseriti anche i nomi di Cavani e Belotti.“