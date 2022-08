Calciomercato Roma, Belotti sbloccato: ecco quando si chiude

Calciomercato Roma, Andrea Belotti è sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa: il via libera che spiana la strada.

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma di José Mourinho, con la compagine giallorossa che lunedì contro la Cremonese ha la grande occasione di bissare il convincente successo maturato all’esordio all’Arechi contro la Salernitana. A poco meno di due settimane dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, però, è inevitabile che siano le trattative ancora in quota a tenere desta l’attenzione degli addetti ai lavori.

In casa giallorossa il primo nome in entrata sul taccuino di Tiago Pinto risponde al nome di Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino è stato bloccato da tempo dalla Roma, che avrebbe offerto al bomber italiano un contratto pluriennale a circa 2,8 milioni di euro a stagione. I capitolini hanno incassato il sì convinto del “Gallo”, che non a caso sta rispedendo al mittente le tante offerte ricevute in questi giorni. Dopo aver detto di no al Nizza, il Trabzonspor e il Galatasaray sono ritornati alla carica, ma per adesso l’attaccante ha chiuso loro la porta in faccia, preferendo aspettare la Roma.

Calciomercato Roma, Belotti a un passo: la data dell’accordo

“La pazienza è la virtù dei forti”, e l’abnegazione di Belotti alla causa potrebbe essere ben presto ripagato. Condicio sine qua non del trasferimento dell’ex Toro nella Capitale è lo sfoltimento di un reparto offensivo che annovera ancora troppi esuberi. Interessanti aggiornamenti, a tal proposito, sono stati forniti dall’edizione online di “Repubblica”, che spiega come nelle ultime ore siano stati compiuti importanti passi in avanti in vista di una fumata bianca che appare sempre più vicina.

Lo stesso Belotti, infatti, sarebbe disposto a ridurre ulteriormente le proprie richieste pur di agevolare il trasferimento. La pressione esercitata da Mou per averlo è forte, al punto che qualcosa in uscita sembra essersi smosso, con la partenza di Felix Arena-Gyan che dovrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta, complice l’interessamento di Cremonese e Salernitana. Belotti e la Roma sarebbero, dunque, sempre più vicini, tanto che si ipotizza anche la data della chiusura totale dell’affare, che potrebbe essere suggellato dalla fumata bianca conclusiva entro domenica.