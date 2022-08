Calciomercato Roma, scambio due per uno: sfida al Milan

La Roma punta il mirino in Serie A, dove spunta un altro nome per rinforzare la rosa di Mourinho: doppia contropartita e sfida al Milan

Il calciomercato è ormai arrivato alle battute finali, ma saranno giorni sicuramente frenetici per il general manager della Roma Tiago Pinto, che dovrà cercare di completare la rosa di Mourinho e non solo. Infatti l’obiettivo sarà anche quello di sfoltire la rosa dagli esuberi, che continuano a essere molti e pesanti per il bilancio. Tra le priorità per completare la rosa però ci sarebbe l’acquisto di un difensore centrale.

I nomi accostati ai giallorossi fino ad ora sono stati diversi, da Zagadou a Bailly e Lindelof del Manchester United, fino ad Akanji del Borussia Dortmund che piace anche all’Inter. Il club capitolino però potrebbe aver virato in Serie A. Sfida al Milan e doppia contropartita da poter mettere sul piatto.

Calciomercato Roma, Kiwior nel mirino: possibile inserimento di Tripi e Volpato nell’affare

L’ultimo nome per la difesa della Roma sembrerebbe essere quello di Jakub Kiwior. Il classe 2000 dello Spezia lo scorso anno ha giocato spesso in mediana, ma il suo ruolo naturale è quello di difensore centrale, che sta ricoprendo in questo inizio di stagione. Sulle sue tracce ci sono da tempo il West Ham e il Milan, ma anche la Roma si sarebbe inserita negli ultimi giorni.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, lo Spezia valuterebbe Kiwior intorno ai 10 milioni di euro. La Roma per abbassare le pretese del club spezzino potrebbe inserire nell’affare due giovani promettenti come Cristian Volpato e Filippo Tripi. Dunque il nome giusto per la difesa dopo tanti giri potrebbe arrivare dalla Serie A, ma bisognerà abbassare la richiesta dello Spezia.