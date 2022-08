Calciomercato Roma, nuovo nome in Premier: sfida a Milan e Inter

Calciomercato Roma, nuovo nome in Premier League per rinforzare lo scacchiere di Mourinho. Non manca la concorrenza in Serie A.

Risolta gran parte delle urgenze che abbiano interessato il mondo capitolino in questi mesi, a Trigoria sanno di dover fare adesso i conti con le limature finali, al netto della necessità di concretizzare diverse operazioni in uscita. Il piano resta quello di costruire una rosa ben calibrata numericamente, consegnando le pedine finali a Mourinho ma al contempo allontanando chi sia da tempo considerato di troppo.

Doppia quindi l’attenzione di Tiago Pinto, in questa fase forte dell’anelito del Belotti di vestire giallorosso ma al contempo intenzionato a trovare una giusta soluzione per corroborare il reparto arretrato, soprattutto alla luce delle sole quattro pedine a disposizione di Mourinho per tre ruoli.

Calciomercato Roma, anche Chalobah nel mirino

I nomi fin qui monitorati sono diversi e, tra i vari, si segnala da tempo la possibile coppia dello United. Piacciono infatti Bailly e Lindelof, con il primo però più vicino al Marsiglia. A questi si aggiunga il nome di Lindelof ma anche lo scenario a sorpresa Gabriel di cui detto ieri. Al brasiliano potrebbe far compagnia anche un altro nome emerso ultimamente. Ci riferiamo a Trevoh Chalobah, classe 1999 militante nel Chelsea e intenzionato a trovare una nuova dimensione dove poter giocare con maggiore continuità.

Secondo il “The Athletic” l’operazione potrebbe concretizzarsi anche sulla base di un prestito secco e, oltre ad alcuni interessi in Premier League, Chalobah piace a Inter, Milan e Roma. Accomunate non solo dall’etichetta di squadra importante di Serie A ma anche dall’esigenza di rimpolpare con elementi funzionali ma economicamente convenienti la difesa.