Calciomercato Roma, Sky: ultimo via libera arrivato

Calciomercato Roma, ultimo via libero arrivato. Manca sempre meno alla definizione dell’operazione. Di seguito l’annuncio di Sky Sport.

Il sottolineare l’importanza attualmente attribuita da Pinto e colleghi al duplice lavoro in entrata e in uscita sarebbe certamente pleonastico. Giusto però evidenziare come la non poca attenzione rivolta dalla dirigenza giallorossa agli ultimi colpi in attacco e difesa non sta facendo passare in secondo piano quanto inerente l’epurazione dello scacchiere.

Al netto dell’importanza attribuita da Mourinho agli arrivi finali, volti al suggellare difesa e attacco, in quel di Trigoria si sta approfondendo con un certo interesse tutto ciò che concerna gli addii da effettuare in questi ultimi giorni di mercato. Di allontanamenti se ne sono verificati già diversi ma restano tra le fila giallorosse plurimi elementi reduci da stagioni in prestito e lontano dalla Capitale ma anche da lunghe relegazioni in panchina o in fondo alle gerarchie mourinhiane.

Calciomercato Roma, cessione vicina: si libera un posto per Kluivert

Tra questi rientra sicuramente Justin Kluivert, approdato nella Capitale quattro anni fa con aspettative forse troppo alte, a causa sia dell’importante nome ereditato da papà Patrick che delle belle prestazioni con la maglia dell’Ajax. L’esplosione tanto sperata non c’è alla fine stata e in questi anni l’esterno fiammingo ha girovagato per l’Europa alla ricerca di una soluzione che permettesse lui di sentirsi nuovamente importante.

Dopo il bel campionato con il Nizza nel corso dell’ultima stagione, il club francese non ha deciso di puntare su di lui. Consequenziale la ricerca di una soluzione da parte di Tiago, consapevole della necessità di dover trovare un grimaldello per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

Tra le varie interessate, si segnala da tempo il Fulham che, secondo Sky Sport UK, ha da poco acconsentito al trasferimento di Rodrigo Munoz, attaccante prossimo all’approdare in prestito al Middlesbrough. Nella Capitale, pur trattandosi di una punta centrale, si augurano che possa trattarsi dell’indizio di una possibile uscita finalizzata alla liberazione di una casella saturata poi da chi ha pagato forse troppo fin qui l’etichetta di figlio d’arte.