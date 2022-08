Calciomercato, bye bye Roma: stanno chiudendo

Calciomercato Roma, operazione in via di definizione e fumata bianca in arrivo. Gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, sono tutt’altro che inattese novità o sorprese nel corso di questi ultimi giorni di mercato, potenzialmente importanti e decisivi per diversi club di Serie A e non solo. L’impatto e le ingerenze che i giorni di agosto potrebbero avere sono strettamente legate alla prassi seguita fin qui e alle operazioni concluse nelle diverse settimane di mercato antecedenti l’inizio del campionato e di questa parentesi di corrispondenza tra Serie A e campagna acquisti.

Restando nel solo mondo giallorosso, sono ormai chiari da tempo gli obiettivi di Pinto e colleghi, frutto non solo delle finanze messe a disposizione dai Friedkin ma anche e soprattutto delle diverse richieste avanzate da José nel corso degli ultimi mesi. Al netto degli importanti arrivi, sappiamo bene come alla squadra giallorossa manchi ancora qualche limatura finale per poter affrontare la stagione con la giusta serenità e consapevolezza di essere pronti da un punto di vista numerico, oltre che tecnico.

Calciomercato Roma, dialoghi in corso e chiusura vicina: Bailly va al Marsiglia

Gli scenari fin qui aperti sono numerosi e interessano sia le entrate che le uscite. Basti pensare agli ultimi e odierni aggiornamenti su Justin Kluivert ma anche ad un’attesa ormai storica per quel Gallo Belotti che nella Capitale già ammirano per la grande attesa nei confronti della Roma. Restando sul fronte degli acquisti, riportiamo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano su Eric Bailly, annoverabile nel corpo di elementi finiti ultimamente nel mirino di Pinto e adepti.

Da tempo in uscita dal Manchester United, il difensore è molto vicino al Marsiglia. In queste ore i due club stanno definendo gli ultimi aspetti contrattuali e l’operazione dovrebbe essere basata su un prestito con opzione per il riscatto. Dialoghi in corso anche con gli agenti di Bailly per concordare le condizioni personali in caso di cessione definitiva al club francese del proprio assistito.