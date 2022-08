Calciomercato Roma, il Milan al contrattacco: “Contatti riattivati”

Calciomercato Roma, pista riaperta con il Milan: i rossoneri fanno sul serio, ed avrebbero intensificato i contatti.

Entrambe vincenti all’esordio in campionato, Roma e Milan si sono “sfiorate” sul mercato in diverse circostanze: sia i giallorossi che i rossoneri, del resto, hanno bisogno di un nuovo innesto in difesa, in grado di dar man forte ad una batteria di centrali che dovrà inevitabilmente centellinare le forze alla luce dei numerosi impegni che li vedranno protagonista.

A tal proposito, Maldini e Pinto stanno scandagliando da tempo il mercato, alla ricerca della soluzione più congeniale. In quest’ottica, sia il Milan che la Roma potrebbero “pescare” in Premier League: da Bailly – sempre più vicino al Marsiglia – a Lindelof, ma occhio all’evolvere della situazione legata a Tanganga, per il quale i Neo Campioni d’Italia starebbe meditando un’offensiva importante.

Calciomercato Roma, il Milan fa sul serio per Tanganga: contatti riattivati

E proprio sul difensore del Tottenham ci sono aggiornamenti da attenzionare. Intervenuto ai microfoni di Sky, Gianluca di Marzio ha fornito maggiori ragguagli a riguardo, a proposito di un rinomato interesse del Milan per Tanganga. Ecco le sue parole:”Il Milan ha riaperto la pratica Tanganga, nuovi contatti con il club inglese: prestito con diritto di riscatto l’offerta dei rossoneri, il Tottenham spinge per l’obbligo.”

Staremo a vedere se si potranno creare i presupposto per la fumata bianca definitiva a stretto giro di posta. Accostato a diversi club di Serie A, il londinese classe ’99 è considerato una pedina cedibile da Antonio Conte, che l’ha inserito nella lista dei partenti.