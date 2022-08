Roma, record ufficiale e clima derby: è la nona volta

Roma, ennesimo bagno di amore per gli uomini di Mourinho. Nona volta di fila e comunicato ufficiale: le ultime.

Nonostante la bellezza, l’entusiasmo o le preoccupazioni che una fase allettante come quella del calciomercato possa generare, c’è ormai da tempo smania di tornare a vedere la sfera da gioco rotolare sul prato verde. Sin dalla serata di Tirana, l’entusiasmo e l’attesa per il modus operandi di Friedkin e adepti hanno generato una smania per l’inizio di una nuova stagione, la seconda con José Mourinho in panchina.

Le risposte, anche nel corso dell’estate, sono risultate importanti. Non solo in termini tecnici, eccezion fatta per lo scacco contro l’Ascoli, ma anche sul fronte degli incassi e dei valori numerici registrati. Ignorando, per semplice comodità di elenco di esempi, la mole di tifosi accorsi all’EUR per la presentazione di Dybala, basti il citare il dato relativo ai ticket venduti per l’amichevole in piena estate con lo Shakhtar per comprendere il grande entusiasmo attualmente avvolgente l’etere capitolino.

Il sold-out registrato con gli ucraini è stato l’ennesimo di una lunga serie di pienoni che già da tempo stanno caratterizzando il mondo giallorosso. Merito non solo della vittoria di Tirana ma di una compattezza e di un legame intorno alla squadra che la saggezza e la leadership di José Mourinho hanno permesso di tornare a generare dopo anni difficili e un biennio pandemico tristemente abbattutosi anche nel mondo calcistico.

Roma, ennesimo sold-out casalingo: c’è il comunicato ufficiale

Da quando la situazione Covid ha permesso di tornare allo stadio, l’Olimpico ha sempre registrato afflussi importanti. Le belle iniziative del club, unitamente alle comode opzioni ponderate quest’estate per gli abbonamenti, hanno rappresentato ulteriori fattori stimolanti una passione in grado di andare qualsivoglia discorso legato a prezzi, modalità di acquisto o risultati raggiunti dalla squadra. In questi minuti, su questo fronte, è giunto l’ennesimo annuncio ufficiale circa il sold-out dell’impianto. Anche per Roma-Monza, infatti, l’Olimpico sarà saturo, per la nona volta di fila dopo la vittoria del Derby per 3 a 0 lo scorso 20 marzo.

Questa parte del comunicato della Roma, consultabile integralmente al link posto a fine pagina.

“Un altro sold out, il nono di fila considerando gli impegni di Serie A e di Conference League della stagione scorsa. A partire dal Derby vinto 3-0 del 20 marzo 2022 per finire a Roma-Cremonese, includendo pure la presentazione con lo Shakhtar Donetsk. L’Olimpico sarà tutto esaurito anche per Roma-Monza, quarta giornata di Serie A. Per l’impegno di martedì 30 agosto, in programma alle 20:45, sono attesi oltre 60 mila tifosi”.

COMUNICATO UFFICIALE ASROMA —> https://bit.ly/3T1wLwm