Calciomercato Roma, Juventus rifiutata: vuole solo i giallorossi

Calciomercato Roma, la Juventus incassa il rifiuto: nel suo futuro vede solo giallorosso e ha rifiutato la proposta.

Tra una settimana Roma e Juventus si sfideranno per la prima volta in stagione a Torino, all’Allianz Stadium. Entrambe le squadre hanno vinto la prima partita, rispettivamente contro Salernitana e Sassuolo, mentre alla terza giornata per entrambe sarà il primo big match, la prima prova del nove. Nel frattempo il calciomercato è ancora aperto e i club stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi per completare le rose.

La Juventus in particolare è alla ricerca di un nuovo innesto in attacco e sembrerebbe aver messo gli occhi su un obiettivo della Roma da diverso tempo. Il bomber però dice no ai bianconeri, vuole solo i giallorossi.

Calciomercato Roma, Belotti rifiuta la Juventus: vuole solo Mourinho

Andrea Belotti dopo aver lasciato il Torino a parametro zero è in attesa di una nuova avventura. La decisione il ‘Gallo’ l’ha già presa da tempo, ovvero quella di voler giocare alla Roma, ma i giallorossi hanno allungato i tempi per cercare di vendere uno tra Shomurodov e Felix Afena-Gyan.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, approfittando del fatto che la trattativa con la Roma non sia ancora ufficialmente chiusa ed essendo alla ricerca di un attaccante, la Juventus avrebbe fatto un tentativo proprio per Belotti. L’attaccante ex Torino però avrebbe rifiutato la destinazione sia perché da ex capitano dei granata non sarebbe la migliore scelta, ma soprattutto perché la priorità del ‘Gallo’ rimane sempre la Roma. Dunque un altro rifiuto importante del bomber che vede solo giallorosso.