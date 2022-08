Calciomercato Roma, Belotti freme: altra rinuncia per volare da Mou

Il ‘Gallo’ Belotti freme per diventare un nuovo giocatore della Roma: bomber pronto a un’altra rinuncia per volare alla corte di Mourinho

Andrea Belotti e la Roma sono ormai promessi sposi da settimane. A differenza del romanzo di Manzoni, questo matrimonio s’ha da fare. Infatti il club giallorosso e il giocatore hanno trovato l’accordo ormai da tempo, ma fino ad ora la società capitolina è stata bloccata dalle cessioni in attacco. In particolare a dover partire per fare posto al ‘Gallo’ sarebbe uno tra Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan.

Al momento il giovane attaccante ghanese classe 2003 sembrerebbe l’indiziato numero uno per lasciare la capitale, con la Cremonese che cerca l’intesa con la Roma per l’acquisto a titolo definitivo. Nel frattempo è proprio Belotti a fare un’altra rinuncia importante per accelerare i tempi e volare il prima possibile alla corte di Mourinho.

Calciomercato Roma, Belotti pronto a ridurre ulteriormente le pretese: vuole essere giallorosso a tutti i costi

Il ‘Gallo’ si prepara a rialzare la cresta e a mostrarla ai tifosi della Roma. Settimane di attesa che potrebbero finalmente terminare a breve. Tanti i no detti dal giocatore ai diversi club che hanno bussato alla sua porta, rinunciando anche a cifre importanti. Ma la sua volontà è una sola: venire alla Roma.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Belotti sembrerebbe aver fatto un altro passo verso il club giallorosso, riducendo ulteriormente la propria richiesta d’ingaggio. Un segnale importante e chiaro su quanta sia la voglia del ‘Gallo’ di vestire la maglia giallorossa e volare alla corte di Mourinho, che spera di averlo in rosa il prima possibile.