Calciomercato Roma, altro che Zaniolo via: Mou vuole il titolare della Juve

Nicolò Zaniolo è stato per molto tempo nel mirino della Juventus, ma la situazione si capovolge: Mourinho vuole il titolare bianconero

Per molte settimane durante l’estate i tifosi della Roma hanno tremato davanti alla possibilità che Nicolò Zaniolo potesse andare alla Juventus. Al momento questa ipotesi sembrerebbe essere diventata più difficile, con l’attaccante della Roma che però continua a essere osservato dal Tottenham, anche se la permanenza al momento sembrerebbe essere la strada più percorribile.

Dalla Juventus che spaventa la Roma per un suo titolare, la situazione potrebbe completamente ribaltarsi. Questa volta sarebbe il club giallorosso a puntare il mirino su un titolare bianconero. Mourinho lo ha già osservato a gennaio, ora potrebbe scattare l’assalto.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Zakaria: c’è anche il Dortmund

Il calciomercato estivo si avvia alla conclusione, ma in questi ultimi giorni potrebbero ancora arrivare gli ultimi ‘botti’. In particolare la Roma potrebbe tornare a guardare con interesse in casa Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ infatti, i giallorossi potrebbero mettere nuovamente il mirino su Denis Zakaria.

Il centrocampista svizzero interessava già a gennaio quando era in procinto di lasciare il Borussia Moenchengladbach. Adesso i bianconeri potrebbero pensare di sacrificarlo per fare posto a Leandro Paredes, così la Roma potrebbe tornare a farsi viva con la Juventus. Oltre ai giallorossi però ci sarebbe anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Zakaria, che a gennaio è stato pagato 8 milioni dai bianconeri. Dunque in questi ultimi giorni potrebbe arrivare un nuovo assalto a sorpresa della Roma al centrocampista della Juventus.