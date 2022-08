Probabili formazioni Roma-Cremonese: la decisione su Wijnaldum

Probabili formazioni Roma-Cremonese: presa la decisione su Wijnaldum. Mourinho punta sull’olandese a centrocampo, esclusione eccellente.

Oggi alle 18:30 inizia ufficialmente la seconda giornata di Serie A con quattro partite in programma. Alle 18:30 la Lazio affronterà il Torino in trasferta, mentre la Salernitana dopo la sconfitta all’esordio contro la Roma cercherà punti alla Dacia Arena contro l’Udinese. Poi alle 20:45 scenderà in campo una candidata alla vittoria dello Scudetto, l’Inter, che ha un impegno sulla carta agevole contro lo Spezia. Chiude il programma Sassuolo-Lecce.

Per la partita della Roma ci sarà invece da aspettare fino a lunedì, la partita contro la Cremonese è uno dei due posticipi insieme a Sampdoria-Juventus, con i bianconeri che saranno poi i prossimi avversari in campionato. L’obiettivo dell’allenatore José Mourinho è naturalmente quello di arrivare allo scontro con i bianconeri a punteggio pieno. Contro i grigiorossi la formazione titolare sarà altamente competitiva, con una decisione che appare ormai presa per quanto riguarda Wijnaldum.

Probabili formazioni Roma-Cremonese: chi fa posto a Wijnaldum?

Secondo il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, Wijnaldum sarà un sicuro titolare della partita. Il dubbio è su chi gli farà posto. Secondo il Corriere, sarà Cristante, match winner di Salerno. Una formazione forse troppo sbilanciata in avanti, con Pellegrini e Wijnaldum in mezzo, Zaniolo e Dybala sulla trequarti e Abraham punta centrale. La Cremonese in casa potrebbe però essere l’avversaria giusta per fare una prova di questo tipo.

Per la Gazzetta dello Sport a fare spazio a Wijnaldum sarà sì Cristante, ma il partner dell’olandese sarebbe Matic e non Pellegrini, spostato sulla trequarti con Zaniolo in panchina. A decidere sarà naturalmente Mourinho, ben felice di avere l’imbarazzo della scelta. E lo sarà ancora di più se arriverà Belotti in attacco e un difensore centrale che possa rappresentare un’altra valida alternativa a Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Wijnaldum, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Dybala; Zaniolo, Abraham. In panchina: Svilar, Kumbulla, Zalewski, Viña, Celik, Cristante, Matic, Bove, El Shaarawy, Shomurodov, Felix. All.: Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Castagnetti, Pickel, Valeri; Zanimacchia;, Dessers, Okereke. In panchina: Sarr, Saro, Semicola, Aiwu, Ndiaye, Quagliata, Buonaiuto, Acella, Ascacibar, Milanese, Escalante, Ciofani, Di Carmine, Tsadyout. All.: Alvini.