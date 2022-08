Calciomercato Roma, intreccio con l’Inter: la svolta è una sentenza

Calciomercato Roma, dalla Francia erano rimbalzate delle voci inerenti un possibile affondo del Marsiglia per un obiettivo dell’Inter.

Oltre a provare a mettere le mani su Andrea Belotti, individuato da tempo come il grande obiettivo da regalare a José Mourinho, le attenzioni di Tiago Pinto sono rivolte anche all’acquisto di un difensore.

Con il passare dei giorni, si ha sempre più la consapevolezza che questo tipo di scenario possa essere sbrogliato negli ultimissimi giorni di una frenetica sessione di calciomercato, che ha visto la Roma recitare un ruolo da assoluta protagonista, e che i capitolini vogliono coronare con la classica ciliegina sulla torta. Sono diversi i profili accostati alla Roma per il reparto difensivo, la maggior parte dei quali milita in Premier League.

Calciomercato Roma, l’Inter a un passo da Acerbi: il Marsiglia chiude per Bailly?

Pinto starebbe guardando con molta attenzione l’evolvere della situazione in casa United, con Lindelof e Bailly messi candidamente alla porta. Tuttavia, per il difensore ivoriano dei “Red Devils” il Marsiglia ha ottenuto un vantaggio importante, al punto che il club provenzale è pronto a chiudere la contesa da un momento all’altro. In mattinata era rimbalzata l’indiscrezione secondo la quale il club transalpino avrebbe messo nel mirino Francesco Acerbi, come ipotetico piano B. Per il difensore della Lazio, però, come evidenziato da calciomercato.it, l’Inter è pronto a chiudere da un momento all’altro.

Il presidente dei biancocelesti, infatti, avrebbe chiesto al difensore di rinunciare alle ultima mensilità di luglio ed agosto: ultima formalità, dunque, prima della definitiva fumata bianca, dal momento che la Lazio ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Il Marsiglia non ha mai provato ad imbastire una trattativa per Acerbi, che comunque piace e non poco a Tudor: a questo punto, la chiusura per Bailly potrebbe essere sempre più vicina.