Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e stop all’effetto “rosso”

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale che coinvolge indirettamente anche le prossime mosse dei giallorossi. Ecco cosa sta succedendo.

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ed in casa Roma il futuro degli obiettivi in entrata più o meno dichiarati dipende inevitabilmente da quelle cessioni che Tiago Pinto spera di risolvere in tempi relativamente brevi.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro la Cremonese, José Mourinho ha lanciato un assist ufficiale neanche troppo velato ad Andrea Belotti, il cui approdo nella Capitale, però, è strettamente collegato ala situazione concernente Felix Afena-Gyan, Shomurodov e Kluivert. Proprio l’esterno olandese ex Nizza è al centro di rumours che con il passare delle ore stanno diventando sempre più fitti. Seguito con interesse dal Fulham, club al quale il calciatore si sarebbe in un certo senso “promesso”, nelle ultime ore anche l’Ajax avrebbe cominciato a sondare la situazione, soprattutto se si dovesse materializzare la partenza di Antony in direzione United.

Calciomercato Roma, intreccio con l’Ajax: rivelazione ufficiale

Stando alle indiscrezioni rilanciate dalla Francia e poi riprese in Olanda, infatti, Kluivert sarebbe finito nella lista dei desideri dell’Ajax come alternativa di lusso a Ziyech, ormai in rotta di collisione con il Chelsea e desideroso di cambiare aria. Tuttavia, intervistato ai microfoni di ESPN; il tecnico dell’Ajax Schreuder ha preso una posizione netta in merito alle ultime voci su un possibile addio di Antony.

Ecco le sue parole: “Abbiamo già perso 5 o 6 giocatori: non voglio che Antony lasci il club. Ho avuto già modo di ribadire al board il fatto che voglio che resti qui. Sto spingendo molto affinché il club non venda Antony dal momento che ci troviamo in una buona posizione economica. Capisco Antony, ma qui gioca per l’Ajax: giocheremo la Champions, non credo che lo United lo faccia.”