Calciomercato Roma, ribaltone Cavani | Pinto in all’erta

Calciomercato Roma, l’intreccio tra bomber è un rebus ancora molto difficile da sciogliere: le ultime dalla Francia.

A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti, sono sostanzialmente due gli obiettivi in entrata ai quali sta lavorando un Tiago Pinto che è comunque riuscito nell’intendo di puntellare una rosa che già ora appare molto più completa in ogni reparto.

Oltre al difensore centrale poliedrico da provare ad acquistare con formule che non impattino in maniera importante a bilancio, è Andrea Belotti l’altro grande profilo monitorato dal general manager giallorosso, che di fatto ha già trovato un accordo di massima con l’ex capitano del Torino, sulla base di un contratto pluriennale a circa 2,8 milioni di euro a stagione. L’apertura con la quale Mourinho ha mosso per la prima volta in modo ufficiale passi concreti in direzione dell’attaccante italiano è molto più di un semplice indizio di mercato. La Roma sa di avere il gradimento totale del calciatore, che nei giorni scorsi ha rispedito al mittente tutte le proposte arrivate sulla sua “scrivania”.

Calciomercato Roma, effetto domino Cavani: il “giallo” si infittisce

Sia dalla Turchia sia dalla Francia le proposte non sono mancate. Il Galatasaray e il Trabzonspor hanno provato a sondare il terreno in modo importante, ma si sono scontrate con la volontà ferrea del diretto interessato, che da quando ha “annusato” la possibilità di approdare nella Capitale, ha fatto muro. Anche il Nizza ha tentato un affondo, mai concretizzatosi. Non è un caso che i rossoneri stiano vagliando diverse piste per l’attacco, tra cui quella che porta ad Edinson Cavani.

Secondo quanto evidenziato da France Football, Cavani si trovava a Nizza nella giornata di Sabato, ma oggi è in programma un summit a Madrid per discutere con il Valencia. Anche il Villarreal è ancora in corsa, ma molto dipenderà dalla volontà del “Matador” di essere nuovamente allenato da Emery. Ad ora il Nizza ha formalizzato la migliore proposta al bomber uruguayano, ma non è ancora sicuro di un accordo. Chiaramente se il club francese dovesse trovare un accordo per Cavani, si auto-eliminerebbe dalla corsa per Belotti che, ribadiamolo, vede sempre la Roma in pole position.