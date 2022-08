Calciomercato Roma, incontro programmato: si chiude oggi

Calciomercato Roma, incontro programmato: la trattativa si chiude oggi e finalmente darebbe il via libera al colpo giallorosso

Sfruttare la gara di campionato di domani, per incontrarsi, e per chiudere quella che dovrebbe essere l’operazione che potrebbe sbloccare – in questo caso toglieremmo anche il condizionale – l’arrivo di Andrea Belotti alla corte di José Mourinho. Bene, avete capito tutto: secondo il Romanista di oggi, la Roma dovrebbe incontrare questa sera la Cremonese per chiudere l’operazione Felix.

L’attaccante – che avrebbe dato anche il suo assenso al trasferimento per giocare con continuità – potrebbe far scattare quell’effetto domino che serve a Pinto per chiamare il Gallo e dirgli di prendere il primo aereo verso la Capitale. Le società, c’è da dirlo, non sono vicinissime per quanto riguarda la valutazione del ghanese. Ma ci si potrebbe realmente venire incontro, anche perché la Roma ha bisogno di un’uscita lì davanti.

Calciomercato Roma, Felix verso la Cremonese

Allora: Pinto stando alle ultime indiscrezioni avrebbe richiesto a tutte quelle squadre che si sono presentate per delle informazioni la bellezza di 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore. La Cremonese così in alto non c’è mai arrivata a sicuramente non pensa di arrivarci. L’offerta massima è stata di 5 milioni più 2 di bonus che sembrano facilmente raggiungibili. Insomma, se Pinto volesse fare un piccolo sforzo per venire incontro alla società lombarda, allora non ci sarebbero dubbi che l’operazione si chiuda nello spazio di poco, pochissimo tempo.

Insomma, la gara di domani come “scusa” per chiudere la trattativa così da fare spazio davanti e così da regalare a Mou quel vice Abraham che il tecnico portoghese ha richiesto a gran voce anche dopo la prima partita di campionato contro la Salernitana. La sensazione è che siamo realmente entrati in quello che è il conto alla rovescia.